وزارة العمل: بدء التقديم للدورات المجانية بالوحدة المتنقلة لشباب قرى القليوبية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة القليوبية فى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية القشيش التابعة للوحدة المحلية للقشيش ومقرها أمام المركز التكنولوجي ، ياتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتنفيذاً لخطتها فى التدريب للعام 2023 – 2024 ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، واضافت مدير المديرية ان تلك التدريبات تصل مدة التدريب فيها من 60 إلى 200 ساعة تدريبية ، للشباب من 18 إلى 45 سنة ، تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين ، مع توفير تأمين صحى خلال فترة التدريب، وتوفير كافة ادوات وزى التدريب مجاناً ، محددة الاوراق المطلوبة للراغبين فى التقديم فيما يلى : صورة من بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد ، وصورة المؤهل الدراسى او ما يفيد إجادة القراءة والكتابة ، و 2 صورة شخصية ، كما يمكن التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية وعنوانها : بنها – مجمع المصالح الحكومية - الفلل – خلف ديوان عام المحافظة ، او من خلال مقر مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه : خلف مركز الشركة القديم بجوار مطافى الخانكة ، كما يمكن التواصل تليفونياً من خلال الأرقام التالية : 0100570545 ، 02446989477 .

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت 3 ندوات توعوية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب السلامة بجرجا ووسط سوهاج ، وذلك فى 3 مدارس وهي المدرسة الثانوية الصناعية بنين بالبلينا ، ومدرسة جرجا الثانوية بنات ، ومدرسة قدري ابو حسين الثانوية العسكرية بأخميم ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بماهية واهداف واساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين فى مختلف المنشآت ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ..

واوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن تلك الندوات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها علي المنشآت الصناعية حفاظاً على الأرواح والمنشأت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن ، واضاف مدير المديرية ان ندوات التوعية شملت محاضرات علمية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وإعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات ، وتوضيح الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها ، وأهمية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت وكيفية تشكيلها ، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والوقاية منها ، وحاضر فيها عادل الغول مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بجرجا،وعواطف صدقي مفتشة السلامة بجرجا ، وحسانين ابراهيم مفتش السلامة بوسط سوهاج .