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وزارة الصحة تستعرض خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية ديسمبر المقبل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:23 ص
وزارة الصحة تستعرض خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية ديسمبر المقبل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس، لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور قيادات ورؤساء الهيئات بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش خطة كل قطاع بالوزارة للمشاركة بخطة التأمين الطبي والتي تشمل محاورها تقديم الخدمات  (العلاجية، والوقائية، والإسعافية، الرعايات العاجلة)، للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.
 
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم التوجية  بوضع آلية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة إشراف مركزية بالوزارة لمتابعة خطة التأمين الطبي وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملها، والإفادة بتقارير دورية على مدار اليوم بالخدمات التي قُدمت للمشاركين في عملية الاقتراع وحالتهم الصحية.
 
وتابع عبدالغفار، أنه تم التأكيد على أهمية التعاون لتيسير عملية اقتراع ذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية.
 
 






وزارة الصحة

الانتخابات الرئاسية

المحافظات

التأمين الطبى

اللجان الانتخابية



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