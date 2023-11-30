اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة: أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب سرطان الثدى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:41 ص
وزارة الصحة: أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب سرطان الثدى أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب الإصابة بسرطان الثدى مطلقا.
 
وكشفت وزارة الصحة عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.
 
وكذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبدء الدورة الشهرية في سن مبكر ​وانقطاع الطمث في سن متأخرة​
 
وتناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث​ والتعرض للعلاج الإشعاعي​ والسمنة المفرطة.​
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان  أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ كونه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وأوضحت أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.
 
أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب سرطان الثدى
أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب سرطان الثدى

 







وزارة الصحة

سرطان الثدى

أقراص منع الحمل

الاصابة بالسرطان



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تستعرض خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية ديسمبر المقبل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:23 ص

وزارة الصحة تحذر من انتشار الأنفلونزا وكورونا فى الشتاء.. حسام عبد الغفار: الوضع الوبائى مطمئن والأدوية بالمستشفيات متوفرة.. وننصح باللقاحات لتفادى تفاقم المضاعفات.. وهذه روشتة مواجهة مخاطر التقلبات الجوية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:00 ص

وزارة الصحة: لا يوجد انتشار لفيروسات تنفسية جديدة خلال فصل الشتاء

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:37 م

وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابى غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة