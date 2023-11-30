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وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لـ4.5 ألف طن يوميا بالمجمعات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:40 م
وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لـ4.5 ألف طن يوميا بالمجمعات السكر - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين إضافة إلى زيادة معدلات ضخ المنتجات لتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية حيث يتم ضخ ما يقرب من 4 ألآف إلى 4 آلاف و500 طن سكر يوميا، بسعر الكيلو 12.6 جنيه ببطاقات التموين وغيرها من السلع الأخرى على البطاقات، بجانب أيضا إتاحة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وفى إطار العمل على ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تتدخل بآليات من شأنها توفير السلعة بكميات كبيرة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية حيث تعاقدت الوزارة على استيراد أكثر من 320 ألف طن سكر من الكميات المستهدف استيرادها، واستقبلت الوزارة 170 ألف طن لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، أيضا توفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلوجرام.
 






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