اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم: تدرج أسئلة امتحان الترم الأول من السهل للصعب لقياس المستوى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم: تدرج أسئلة امتحان الترم الأول من السهل للصعب لقياس المستوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة و أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول يبدأ 14 يناير المقبل، موضحة أن الإدارات التعليمية والمديريات تضع أسئلة الامتحان لجميع الصفوف حيث تقوم الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس بوضع أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء فى الثانوى العام أو الإعدادية والصفوف الرائع والخامس والسادس الابتدائي، وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول بأكمله، مشددة على أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات فى منهج الفصل الدراسي دوم حذف أو تخفيف.
 
 






وزارة التربية والتعليم

مواصفات امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل بالجيزة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:00 ص

وزارة التعليم تحدد ضوابط ورقة امتحان نصف العام لصفوف النقل للابتدائى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:28 ص

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر غدا بمدارس الجيزة.. اعرف جدولك

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:40 ص

جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى بالجيزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:00 ص

7 معلومات حول ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة