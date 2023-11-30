وزارة التعليم: تدرج أسئلة امتحان الترم الأول من السهل للصعب لقياس المستوى

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة و أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول يبدأ 14 يناير المقبل، موضحة أن الإدارات التعليمية والمديريات تضع أسئلة الامتحان لجميع الصفوف حيث تقوم الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس بوضع أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء فى الثانوى العام أو الإعدادية والصفوف الرائع والخامس والسادس الابتدائي، وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول بأكمله، مشددة على أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات فى منهج الفصل الدراسي دوم حذف أو تخفيف.