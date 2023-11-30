وزارة التعليم تحدد مواصفات امتحان المرحلة الإعدادية وعدد الأسئلة.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم على مستوى المرحلة الإعدادية بمدارس التعليم العام كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالى.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب وان توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان) جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

وحددت الوزارة عدد أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها لكل من : الصفين الأول والثاني الإعدادي ( السابع - الثامن ) : بواقع 4 أسئلة إجبارية لكل سؤال 16 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات .

وأكدت أن الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول، وفق القرار الوزاري رقم (198) بتاريخ 2022/9/29م بشأن نظام التقييم جاءت كالتالى:

الصفوف النقل من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، الصفين الأول والثاني الإعدادي 64 درجة للامتحان التحريري 16 درجة للامتحان العملي ) خمس الدرجة ، ويخصص 20 درجة أعمال سنة حيث القسم كما يلي : ( 5 درجات مواظبة 5 درجات سلوك 10 درجات اختبارات الشهور ، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي : 20 درجة.