اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم تحدد مواصفات امتحان المرحلة الإعدادية وعدد الأسئلة.. تفاصيل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:08 م
وزارة التعليم تحدد مواصفات امتحان المرحلة الإعدادية وعدد الأسئلة.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم على مستوى المرحلة الإعدادية بمدارس التعليم العام كالتالى: 
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالى.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، كما يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب  وان توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان) جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
 
وحددت الوزارة عدد أسئلة الورقة الامتحانية ودرجتها لكل من : الصفين الأول والثاني الإعدادي ( السابع - الثامن ) : بواقع 4  أسئلة إجبارية لكل سؤال 16  درجة، أما الصف الثالث الإعدادي 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات .
 
وأكدت أن الدرجة الكلية لامتحان الفصل الدراسي الأول، وفق القرار الوزاري رقم (198) بتاريخ 2022/9/29م بشأن نظام التقييم جاءت كالتالى:
 
الصفوف النقل من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، الصفين الأول والثاني الإعدادي 64 درجة للامتحان التحريري 16 درجة للامتحان العملي ) خمس الدرجة  ، ويخصص 20 درجة أعمال سنة حيث القسم كما يلي : ( 5 درجات مواظبة 5 درجات سلوك 10 درجات اختبارات الشهور ، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الأول 100 درجة، أما الصف الثالث الإعدادي : 20 درجة.
 
الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم
الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم

 







وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان مادة العلوم

امتحانات الفصل الدراسي الاول

اخبار مصر

المواصفة الامتحانية لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية

امتحان الإعدادية

مواصفات امتحان الإعدادية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة