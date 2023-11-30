هيئة الدواء تكشف طرق تجنب الحصوات.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية ، إنه إذا شعر أى شخص بألم حاد في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن، غالبا يكون السبب حصوات في المرارة ولكن هناك طرق كثيرة ممكن تتجنب بها تكون الحصوات.

وأضافت هيئة الدواء أنه يمكن تجنب الحصوات من حلال اتباع الخطوات التالية :-

- تجنب الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون

- تجنب الانخفاض السريع في الوزن في حالة الرغبة في إنقاص الوزن الزائد أو السمنة

- الحفاظ على الوزن المثالي من خلال تناول الوجبات الصحية وممارسة الرياضة

وكانت قالت هيئة الدواء المصرية إن الأملاح المعدنية تعتبر من أهم العناصر لجسم الإنسان لأنها تساعد في نمو الجسم وتنظيم الوظائف الحيوية وأي اختلال فيها يكون ليه تأثير على الصحة.

وأضافت هيئة الدواء المصرية : المعادن بتتقسم لـمعادن رئيسية زي الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ومعادن ثانوية زي الحديد والزنك واليود

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحافظ على وجود الأملاح المعدنية بنسبها المعينة في الجسم.

وأضافت هيئة الدواء المصرية: ينبغى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية المعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.​