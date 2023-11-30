نقابة الصناعات الغذائية تجرى جولات ميدانية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

كتبت آية دعبس

في ضوء تكليف النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع القواعد العمالية وتفعيل مبادرة "انزل شارك .. صوتك امانة" والتي اطلقتها النقابة العامة في مؤتمرها العمالي الأول والذي نظمته النقابة قبل أيام بحضور أكثر من الف عامل وعاملة لإعلان تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

نظمت اللجنة النقابية بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة برئاسة محسن علي، و شريف زيد أمين عام اللجنة وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ووليد هليل عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الشرقية للدخان، لقاء مع عدد كبير من العمال والموظفين وذلك لتعريف العاملين بأهمية المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتعريفهم بموقف النقابة الداعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وفي تصريحات صحفية قال النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر : لدينا أكثر من 150 ألف عضو بالنقابة العامة وأكثر من 120 لجنة نقابية علي مستوي الشركات والمصانع وكان قرارنا ومنذ فترة طويلة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وذلك لما رأيناه من إنجازات علي أرض الواقع وقد شكلنا غرفه عمليات لمتابعه حشد عمالنا من خلال اللجان النقابية وتنظيمهم، كذلك فتح قنوات اتصال مباشرة داخل مواقع الإنتاج وبما لا يؤثر علي عملية الإنتاج والهدف هو تعريف العامل بأهمية المشاركة.

هذا وقد شهد اللقاء تكريم عدد 30 عامل محالين للمعاش وكذلك تكريم عدد 3من قدامي العاملين معاشات وبمشاركة 500 عامل وعاملة.