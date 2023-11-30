من ألم الظهر إلى الإجهاد.. علامات تنذر بوجود مشكلة فى الكلى

كتبت فاطمة ياسر

-ألم أسفل الظهر عند التعرض -كثرة التبول إذا كنت ترغب في التبول بكثرة ويصاحب هذا حرقان، ورائحة كريهة، هذا يعد من اعراض وجود مشكلة في الكلى، ويجب عند تكرارها إجراء تحليل بول للاطمئنان. -حمى وقشعريرة عند تعرض الكلى للعدوى تظهر على المصاب أعراض تشبه الإصابة بالأنفلونزا، ولذا يتعرض للحمى والقشعريرة. -التعب والضعف إذا كنت تشعر بالتعب والإجهاد غير المبرر، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، فهذا يكون علامة على الإصابة بمشكلة في الكلى. -ألم في البطن يصاب الشخص بألم وضغط على البطن، ويصبح الشخص غير قادر على التقاط أنفسه بدون الشعور بالألم بالبطن. -​​دم في البول إذا لاحظت وجود دم في البول، فهذه إشارة علي وجود مشكلة في الكلي، وتعني أنك مصاب بالفعل بالإلتهابات الكلي. الكلى تعد من أعضاء الجسم المسئولة عن التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وعند تعرضها للإلتهابات يكون هذا الأمر صعب تحمل ألمه، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia أبرز الأعراض المرتبطة بالتهابات الكلي، ومنها:عند التعرض لألم أسفل الظهر قد يكون من أعراض وجود مشكلة في الكلي، فهذا العرض يعد من أشهر أنواع الأعراض المرتبطة بهذا المرض ويتسبب في التعرض لإزعاج شديد للمصاب.إذا كنت ترغب في التبول بكثرة ويصاحب هذا حرقان، ورائحة كريهة، هذا يعد من اعراض وجود مشكلة في الكلى، ويجب عند تكرارها إجراء تحليل بول للاطمئنان.عند تعرض الكلى للعدوى تظهر على المصاب أعراض تشبه الإصابة بالأنفلونزا، ولذا يتعرض للحمى والقشعريرة.إذا كنت تشعر بالتعب والإجهاد غير المبرر، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، فهذا يكون علامة على الإصابة بمشكلة في الكلى.يصاب الشخص بألم وضغط على البطن، ويصبح الشخص غير قادر على التقاط أنفسه بدون الشعور بالألم بالبطن.إذا لاحظت وجود دم في البول، فهذه إشارة علي وجود مشكلة في الكلي، وتعني أنك مصاب بالفعل بالإلتهابات الكلي.

وأشار التقرير، إلي أنه يتم علاج مشاكل الكلي عن طريق أخذ المضادات الحيوية المسئولة عن القضاء علي العدوي، والمسكنات لتسكين ألم البطن، والإكثار من تناول الماء.