مكتب نتنياهو يعلن عودة المحتجزين إلى إسرائيل

رامى محيى الدين

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إن مكتب نتنياهو أعلن عودة المحتجزين إلى إسرائيل.

وكان المحتجزون المفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين وصلوا إلى معبر رفح المصرى، بحافة تابعة للصليب الاحمر ورفقة الوفد الأمنى المصرى، منذ قليل.