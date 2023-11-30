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مكتب نتنياهو يعلن عودة المحتجزين إلى إسرائيل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:56 م
مكتب نتنياهو يعلن عودة المحتجزين إلى إسرائيل المحتجزون
رامى محيى الدين

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قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إن مكتب نتنياهو أعلن عودة المحتجزين إلى إسرائيل.

وكان المحتجزون المفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين وصلوا إلى معبر رفح المصرى، بحافة تابعة للصليب الاحمر ورفقة الوفد الأمنى المصرى، منذ قليل.







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الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

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