اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مكتبة مصر العامة بالزقازيق تنظم يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:01 م
مكتبة مصر العامة بالزقازيق تنظم يوما ترفيهيا لطلبة مدرسة الأمل للصم يوم ترفيهي للطلاب
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيمانا بأهمية هذه الفئة واستمراراً لدعمها ودمجها في المجتمع، لافتاً إلى أنه تم افتتاح مركز متخصص لتنمية مهارات ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، لتشجيعهم على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية وإدماجهم في المجتمع وجعلهم فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة ، موجهاً بأهمية تقديم أنشطة ترفيهية تتضمن فعاليات مختلفة تدخل البهجة والسرور إلى قلب ذوي الاحتياجات الخاصة واسرهم وتشعرهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر لذوي الهمم في كافة مجالات الحياة.
 
ومن جانبها، أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن المكتبة نظمت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، يوم ترفيهي لعدد (30) من طلبة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة القنايات، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة وتضمن اليوم الترفيهى عرض لمسرح عرائس يصاحبه ترجمة بلغة الإشارة وأنشطة بازل وتنمية مهارات وانشطة حركية ومسابقات وتلوين و رسم على الوجه.
 
طلاب خلال مشاركة بيوم ترفيهي
طلاب خلال مشاركة بيوم ترفيهي

مدرسة الامل للصم بالقنايات
مدرسة الأمل للصم بالقنايات

طلاب مدرسة الامل للصم بالقنايات
طلاب مدرسة الأمل للصم

يوم ترفيهي للطلاب
يوم ترفيهي للطلاب
 






الشرقية

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

ذوي الهمم بالشرقية

مدرسة الامل الصم بالقنايات

اليوم العالمى لذوى الهمم




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