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مقتل 10 وإصابة 14 آخرين شخصا فى هجوم بمحافظة ديالى شرق العراق

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:29 م
مقتل 10 وإصابة 14 آخرين شخصا فى هجوم بمحافظة ديالى شرق العراق الجيش العراقى
وكالات

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كشفت شبكة رويترز الإخبارية، اليوم الخميس، أن شرق العراق شهد هجوما مسلحا أسفر عن مقتل وإصابة 24 شخصا.
 
وأوضحت "رويترز" نقلا عن مصدران أمنيان أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون فى هجوم بقنبلتين على جانب الطريق وإطلاق نار على مركبة ورجال إنقاذ فى محافظة ديالى بشرق العراق، مساء الخميس.
 
وأضاف المصدران أن الهجوم الذي وقع قرب بلدة العمرانية استهدف أقارب نائب محلي ونفذ بقنبلتين على الطريق ونيران قناصة أطلقها مهاجمون مجهولون. 
 
 
 
ولم يقدم المصدران المزيد من التفاصيل حول الدوافع المحتملة للهجوم، وفرضت قوات الأمن حظر التجول في المنطقة عقب الهجوم، وفق رويترز.






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