اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الرئيس الفلسطينى: هناك خروقات من جانب الاحتلال للهدنة فى قطاع غزة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:45 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: هناك خروقات من جانب الاحتلال للهدنة فى قطاع غزة الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك أجواء توتر فى قطاع غزة وفى كل مكان بسبب خرق الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الإنسانية.
 
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"لا نريد للعدوان أن يتواصل بل نريد أن يتوقف توقف نهائي وكامل لضمان حماية الشعب الفلسطينى".
 
وأوضح محمود الهباش، أن هناك خروقات من جانب الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة مفتوحة في قطاع غزة.
 
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غزة لا يستحق كل هذه المعاناة، وآن الأوان أن يعيش القطاع في جو من الحرية والأمان وآن الأوان أن تنعم كل فلسطين بالحرية والكرامة وبدولة مستقلة تليق بنضاله.






وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة