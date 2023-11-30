مستشار الرئيس الفلسطينى: هناك خروقات من جانب الاحتلال للهدنة فى قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني ، إن هناك أجواء توتر فى قطاع غزة وفى كل مكان بسبب خرق الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الإنسانية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"لا نريد للعدوان أن يتواصل بل نريد أن يتوقف توقف نهائي وكامل لضمان حماية الشعب الفلسطينى".

وأوضح محمود الهباش، أن هناك خروقات من جانب الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة مفتوحة في قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غزة لا يستحق كل هذه المعاناة، وآن الأوان أن يعيش القطاع في جو من الحرية والأمان وآن الأوان أن تنعم كل فلسطين بالحرية والكرامة وبدولة مستقلة تليق بنضاله.