مديرة مشروع "investmed" فى تونس: مستقبل الأعمال فى الاقتصاد الأخضر والرقمنة

رسالة تونس: هناء أبو العز

قالت جيهان بوطيبة ، مديرة مشروعinvestmed والأمين العام لتحالف BUSINESSMED ، إن تمويل مشروع بلغ 3.5 مليون يورو، لكنه واحد من بين مشروعات كثيرة يمولها الاتحاد الأوروبي، لدعم تطوير ريادة الأعمال المستدامة ومبادرات الأعمال التجارية، من خلال تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتوليد المزيد من الفرص الاقتصادية والوظائف للشباب والنساء.

وأضافت بوطيبة في كلمتها بالمؤتمر الختامي لمشروع investmed المنعقد في العاصمة التونسية ، أن المشروع اختار نحو 12 مبادرة للحصول على مساعدة مالية من أجل إطلاق وتنفيذ برنامج احتضان في دول الاورومتوسطي وهم مصر واليونان ولبنان واسبانيا وتونس وايطاليا، وتم دعم أعمال الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم، لمساعدتهم على تعزيز شركاتهم الناشئة والحصول على بعض العروض التدريبية وحجم الزيارة وتبادل الخبرات.



جيهان بوطيبة

وأضافت بوطيبة أن المشروعات تلقت برنامج حضانة، من مختلف المستثمرين والجهات الفاعلة من القطاع الخاص والحكومي والباحثين والجامعات، والشركات الناشئة من بلدان أخرى، وتلقي تدريب محدد في مجال حقوق الملكية الفكرية (IPR) للبلدان الثلاثة، بالاضافة الي المشاركة في أحداث متعددة مع الجهات الفاعلة والمستثمرين من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت بوطيبة ان معظم المشروعات المقدمة كانت مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والأزرق، والحرف اليدوية واعادة التدوير، لارتباط ذلك بمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر علي المجتمعات الدولية بشكل مستمر، لذلك فالمستقبل الاقتصادي قائم علي ذلك .



جيهان بوطيبة

وعن التحديات التي تواجه المنظمة موخرا ، قالت بوطيبة إنه وبعد الانتهاء من أزمة كوفيد ١٩ ، وقعت الحرب الأوكرانية، تلاها اشتعال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وكذلك مايحدث في سوريا ولبنان، وكل ذلك يؤدي إلي صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشيرة الي وجود مشكلات أخري متعلقة بجنوب البحر الأبيض المتوسط داخل شمال أوروبا، مع وجود اهتمام أقل من المفوضية الأوروبية بالمنظور الأوروبي المتوسطي، فمنذ 25 عاماً، تحديدا منذ عملية برشلونة، لم تحدث تغييرات كبيرة في المنطقة،ولكن ما نحاول القيام به هو الإصرار على مواصلة هذه المهمة من أجل إيجاد أي حل بسيط.



المؤتمر الختامى لمشروع investmed

وأوضحت بوطيبة: نحن لسنا هنا لتغيير العالم، ولكن ما يمكننا القيام به هو مساعدة جيل الشباب والنساء، في تبادل المعرفة حول كيفية تنفيذ المشروع أو بناء القدرات، مشيرة الي إدارة بيزنيس ميد لأكثر من 15 مشروعا، لذلك حاولنا في كل مشروع مراعاة وضع جميع المؤشرات التي يمكن أن تساعد، وهي الاهتمام بالشباب، المساواة بين الجنسين، المرأة، الدورة الشهرية، حقوق الإنسان.

ولفتت بوطيبة الى ان الهدف اليوم هو تأمين التمويل المناسب للشركات الحديثة والناشئة لدعمها وتطويرها، معلنة عن مشروع إنتيغرميد الذي سينطلق قريبا وسيكون استكمالا لمشروع investment وهو مشروع ممول بنحو اكثر من 200 مليون يورو لدول البحر المتوسط وهي الدول التي وقعت سابقا على المشروع وانضمت اليها حديثا الجزائر وتركيا الذين وقعوا الاتفاقية.