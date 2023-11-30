محافظ شمال سيناء يستجيب لطلب انضمام طالب من ذوى الاحتياجات لنظام الخدمات بالثانوية

شمال سيناء - محمد حسين

وافق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على طلب، طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة " قصار القامة " للانضمام إلى نظام الخدمات بالثانوية العامة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن مجموع الطالب، كريم إياد أقل بدرجتين من مجموع القبول فى نظام الخدمات بالثانوية العامة، حيث قام المحافظ باستقبال الطالب فى مكتبه، ووافق على طلبه، حرصا على توفير الفرص المتساوية لجميع الطلاب، بما فى ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال محافظ شمال سيناء "هذه الخطوة فى سياق اهتمام المحافظة الدائم بتطوير وتعزيز الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية، التى تؤكد على أهمية توفير الفرص المتساوية والمساواة فى الحقوق لجميع شرائح المجتمع".

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام المحافظة بتعزيز مبادئ الشمولية والمساواة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والرعاية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

وقال المحافظ "نحن نلتزم بشكل قوى بتعزيز دورنا فى توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد مجتمعنا، وذلك يشمل دعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نؤمن بأهمية توفير بيئة شاملة تتيح لهم الاندماج بكل كفاءة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك التعليم، فهذه الخطوة هى جزء من جهودنا المستمرة لضمان توفير الفرص المناسبة والمساواة فى الحقوق للجميع دون استثناء، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الشمولية وتقديم الدعم اللازم لكافة شرائح المجتمع.