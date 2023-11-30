محافظ بنى سويف يشهد احتفالية لتسليم 60 كشكا للفئات الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الاحتفالية التى أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتسليم عدد 60 كشك "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

حضر الاحتفالية التى أقيمت بقرية باروط كل من: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ممدوح حلمى، ربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببنى سويف.

وتفقد المحافظ نماذج من المشروعات التى تم تسليمها، وتتضمن كشك مجهز ببضاعة وثلاجة وعداد كهرباء، حيث هنأ المحافظ المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة فى المساهمة مع الجهاز التنفيذى للمساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الاكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والايتام، ومثمناً دور جمعية الاورمان، والتى تعد من أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلى، التى أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالاً كبيرا من مؤسسات المجتمع المدنى للانضمام والعمل تحت مظلتها.

من جهتها أشارت وكيل وزارة التضامن إلى التعاون الوثيق بين المديرية وجمعية الأورمان، تحت رعاية وإشراف المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، والذى يوجه بتذليل كافة العقبات أمام الجمعية والتنسيق معها فى رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على معيشة الأسر الأشد احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية فى النجوع والقرى، بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

من ناحيته أضاف مسؤول جمعية الأورمان، أن فعالية " اليوم" تشمل تسليم 60 كشك " مشروع متكامل " بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيهاً، حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة، حيث تقُدر تكلفة مشروع الكشك الواحد نحو 50 ألف جنيها، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.