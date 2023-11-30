محافظ المنوفية: مهرجان "إبداع " فى نسخته الـ12 فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب

المنوفية - محمود شاكر

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن مهرجان "إبداع " في نسخته الثانية عشرة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة بمثابة تتويج لجهود الدولة في بناء الشباب كونهم عماد الأمة وسر نهضتها، مؤكدا أهمية التواصل معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة لتبادل الرؤي والمقترحات، فضلا عن رعاية المواهب الشابة منهم ودعم كافة الأنشطة والمبادرات لاكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية لديهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ومشاركتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية قدراتهم كونهم أحد أهم محاور التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ المنوفية، أن مهرجان "إبداع" يتيح الفرصة للشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 27 عاما من المقيدين في الجامعات والمعاهد والأكاديميات خلال العام الدراسي 2023-2024 بالمشاركة في مختلف المجالات ومنها المجالات الأدبية " الشعر – الرواية – القصة القصيرة – التأليف المسرحي – الدوري الثقافي.. تحت شعار " نوابغ مصرية " وفي المجال الفنى " الغناء الجماعي – العزف الموسيقي – الإنشاد الديني والترانيم – العروض المسرحية المسرح الغنائي والاستعراضي – الفنون الشعبية – الأفلام القصيرة – المراسل – الطكالب المثالي – الفنون التشكيلية " ومجال الابتكارات العلمية والمبادرات المجتمعية ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم بالتعاون مع الجامعة لنجاح المهرجان ، وللإستعلام والاستفسار عن المسابقة وشروطها يرجي الدخول علي صفحة (مهرجان ابداع 12 فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية – وزارة الشباب والرياضة " ) على فيس بوك.

جدير بالذكر أن مهرجان " إبداع " في نسخته الثانية عشرة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة قد بدأ فعالياته في أكتوبر 2023 ويستمر حتى إبريل المقبل 2024وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية .