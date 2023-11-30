محافظ المنوفية: مستعدون لاستقبال الانتخابات الرئاسية بـ500 مقر انتخابى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر إنعقادها أيام 10 ، 11 ، 12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 500 مقراً إنتخابياً و 12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم .

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشدداً برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ ، كما وجه بالتأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها .

هذا ويناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية .