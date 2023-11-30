اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 05:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الخارجية الأمريكية: حققنا إنجازات كبيرة فى كوب 27 بشرم الشيخ

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:42 م
متحدث الخارجية الأمريكية: حققنا إنجازات كبيرة فى كوب 27 بشرم الشيخ صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال صامويل وربيرج المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الأطراف المعنية بمواجهة التغير المناخى حققت إنجازات كبيرة في كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكبر مساعدات في تاريخها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وتوقع المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساهمات أمريكية كبيرة في كوب 28 المنعقد في الإمارات بصندوق الخسائر والأضرار، منوها بأن الإدارة الامريكية ملتزمة بتقديم المساعدات للبلدان النامية.

حول الآثار السلبية لحرب غزة وأوكرانيا، قال "وربيرج": التغير المناخي من التحديات المشتركة لكل الدول والجنسيات، فالتغير المناخي لا يعرف أى حدود جيوغرافية أو سياسية.







الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي اليوم

عبدالفتاح السيسي

السيسي

cop 28

مؤتمر المناخ

cop 28 uae

مؤتمر المناخ cop 28

cop 28 dates

مؤتمر المناخ 2023

كوب 28

أهداف مؤتمر المناخ

تغير المناخ

الامارت

مؤتمر المناخ بالامارات

اكسبو دبى

فاعليات مؤتمر المناخ

انعقاد مؤتمر المناخ

موعد مؤتمر المناخ

موعد انعقاد مؤتمر المناخ

جلسات مؤتم المناخ

قمة المناخ

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ

قمة الامارات

قمة الامارات للمناخ

قمة المناخ COP28



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة