لو بتعاني من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم؟ أطعمة تفيدك

كتبت فاطمة ياسر

حمض اليوريك أو اليوريك أسيد يعتبر منتجا ثانويا طبيعيا لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، ولكن عند التعرض لارتفاع نسبته في الدم يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض كالنقرس أو التهاب المفاصل.