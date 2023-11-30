اليوم السابع
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لو بتعاني من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم؟ أطعمة تفيدك

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:00 ص
لو بتعاني من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم؟ أطعمة تفيدك حمص اليوريك ومرض النقرس
كتبت فاطمة ياسر

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حمض اليوريك  أو اليوريك أسيد يعتبر  منتجا ثانويا طبيعيا لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، ولكن عند التعرض لارتفاع نسبته في الدم يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض كالنقرس أو التهاب المفاصل.
 
وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أبرز الأطعمة التي تعمل علي إدراة اليوريك أسيد في الجسم، ومنها: 

-الكريز

يحتوي علي مضادات التهابات التي تساعد في تقليل مستويات اليوريك أسيد في الجسم، ولذا يمكنك  إضافته لنظامك الغذائي اليوم، للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة به. 

-التوت والفراولة

يحتويان  على مركبات ومضادات الأكسدة،  قد تساعد في خفض مستويات حمض البوليك أو اليوريك أسيد. 

- منتجات الألبان قليلة الدسم

هذه الأطعمة تعتبر مصدر جيد للبروتين، ولذا تناولها يقلل فرص الإصابة بالنقرس، ويعمل على تنظيم نسبة اليوريك أسيد في الجسم. 

-الخضراوات

هي أنواع معينة من الخضراوات ومنها الكرنب، والقرنبيط، والبروكلي، ولذا عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لتقليل فرص الإصابة بارتفاع حمص الفوليك أو اليوريك أسيد. 

-الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة هي مصدر جيد للألياف ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات حمض البوليك في الدم، وتحد من التعرض لارتفاع نسبته، ولذا عليك إضافته لنظامك الغذائي. 

- زيت الزيتون

يحتوي علي الدهون الصحية، و أيضا خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات حمض البوليك أي اليرويك أسيد، ولذا يمكنك الطهي به. 

- التفاح

يحتوي التفاح على حمض الماليك، الذي قد يساعد في تحييد حمض البوليك، ولذا يمكنك الحصول علي وجبة من التفاح يوميا للحصول على فوائده الغذائية المهمة، وأيضا تنظيم نسبة اليوريك أسيد. 

 







اليوريك أسيد

حمص البوليك

أطعمة لتنظيم نسبته



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