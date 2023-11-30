لاصقة الظهر لتسكين الألم.. محاذير هامة قبل استخدامها

كتبت مروة محمود الياس

لاصقة تسكين آلام الجسم التي يتم استخدامها على الظهر والرقبة وأماكن متفرقة من الجسم، تحتوى في الغالب على مخدر موضعى بنسبة لا تتخطى الـ5 %، وتعمل على تهدئة آلام الظهر، وتسكين ألم المفاصل، ولها الكثير من الاستخدامات الطبية، فهى تقليل الشعور بالألم في أولئك اللذين يعانون من اعتلال السكر العصبى، فضلا عن التهابات المفاصل المتفرقة، والام الظهر المزمنة السفلية، هذا ما ذكره تقرير نشر في موقع medicalnewstoday .

وينصح التقرير بضرورة الاهتمام بالمنطقة التي يجب وضع اللاصقة عليها، بضرورة غسيل اليدين جيدا وعدم وضع اللاصقة واليد غير نظيفة، قم بتقليل حجم اللاصقة من خلال قصها إذا كانت منطقة الألم بسيطة وصغيرة، اية التهابات جلدية أو حكة شديدة قد تحدث من اللاصقة يجب نزعها على الفور وعدم تركها على الجلد، الاهتمام بعدم وضعها على أماكن بها حبوب أو بثور أو تحسس أو التهابات أو جروح، أو حتى خشونة شديدة وأو تشققات، ولا تجلس بها في مكان دافئ، أو لا تعرضها لمصدر حرارة كالوسادة الحرارية على سبيل المثال.