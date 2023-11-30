كيف نهضت "حياة كريمة" بقطاعات الصحة والتعليم والرياضة بقرى الصف وأطفيح؟

كتبت – مرام محمد

أولت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة في قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، من خلال تطوير ورفع كفاءة المدارس القائمة وبناء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا وتوفير جميع الإمكانات التعليمية بها من أجل ضمان جودة تعليمية متميزة، علاوة على إنشاء وحدات صحية وتوفير نقاط إسعاف لتقديم الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين، وإطلاق قوافل طبية لتقديم خدمات الفحص والعلاج للمواطنين بالمجان في مختلف التخصصات الطبية، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب.

أسفرت جهود "حياة كريمة" في قطاع التعليم بقرى الصف وأطفيح، عن رفع كفاءة وترميم للفصول الدراسية القائمة وبناء مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد، وإحلال كلي، وإحلال جزئي وتطوير ورفع كفاءة، بإجمالي 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من أعمال المبادرة.

وفي قطاع الصحة، شهدت قرى الجيزة إنشاء 37 وحدة صحية و16 نقطة إسعاف، موزعة على 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، إلى جانب إطلاق قوافل طبية متكاملة للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين في تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل).

ورغم استهداف المبادرة تحسين وتطوير بيئة الريف في قرى الجيزة، لم تغفل الجانب الرياضى وتطوير البنية التحتية والإنشائية للمنشآت الرياضية، وذلك من خلال بناء وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب، وإقامة مراكز شباب جديدة بالمناطق المحرومة، وإنشاء ملاعب للنجيل الصناعى، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأسفرت جهود المبادرة بقرى الصف وأطفيح، عن رفع كفاءة 17 مركز شباب بما تضمه من مبانٍ وملاعب وصالات رياضية، علاوة على إنشاء 26 مركز شباب جديد، بإجمالى 43 مركز شباب موزعة على 42 قرية.