كلنا واحد.. وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات بالقاهرة

محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات)

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية) استهدفت منطقة حى الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية"عبوات المواد الغذائية - بطاطين"على السيدات المعيلات من أهالى الحى، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.