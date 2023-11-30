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غرفة عمليات مركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:16 م
غرفة عمليات مركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
 
وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.
 
وأكد السفير جورج عازر، أن لجنة الاقتراع داخل السفارة المصرية والتي يتولى الأمانة العامة بها كريم الحسن، بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن جميع أعضاء البعثة وطاقم السفارة المعاون متواجدون وأنه سبق تدريبهم وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة.
 
وأوضح السفير المصري، أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.
 
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.
 
وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.
 
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.






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