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غرفة صناعة الملابس تدعو 1.7مليون عامل للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج والداخل

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:25 م
غرفة صناعة الملابس تدعو 1.7مليون عامل للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالخارج والداخل الدكتور محمد عبد السلام
كتب إسلام سعيد

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دعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد عبد السلام جموع العاملين في المصانع بقطاع الملابس والغزل والنسيج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية سواء الموجيدين منهم بالداخل أو بالخارج من أجل تحقيق العملية الديمقراطية في البلاد.
 
وجاء ذلك على لسان الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، والذي أشار إلي أهمية مشاركة كافة العاملين والموظفين والنتسبين لقطاع الملابس الجاهزة في عملية التصويت المرتقبة بهدف تحقيق الاستقرار في مصر.
 
وأكد خلال تصريحات خاصة أن هناك ما يقارب من 1.7 مليون عامل وموظف في مصانع الملابس الجاهزة المنتشرة في ربوع الجمهورية وفي المناطق الصناعية المختلفة سنحرص على دعمهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال التصويت باللجان المختلفة.
 
وقال "عبد السلام" أن مصر تمر بمرحلة فارقة وتحتاج جهود كبيرة وتكاتف من أبناء الشعب المصري في ظل تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي الأمر الذي يضع على عاتق الجميع عبء الدفع نحو حشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.






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