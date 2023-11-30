اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

عميد معهد الأورام: نستقبل 350 ألف مريض سنويا ونشارك بالمبادرات الرئاسية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:40 م
عميد معهد الأورام: نستقبل 350 ألف مريض سنويا ونشارك بالمبادرات الرئاسية د محمد عبد المعطى ود علا خورشيد
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عبد المعطى، عميد المعهد القومى للأورام، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس، بالقاهرة على هامش مؤتمر علمى، إن المعهد له دور كبير فى علاج مرضى الأورام فى مصر، حيث يعالج معظم المرضى من مختلف المحافظات، موضحا أن عدد مرضى السرطان تزايد ثلاثة أضعاف خلال 3 عقود، مضيفا، إنه يصل إجمالى الحالات القديمة والجديدة المصابة بالسرطان ربع مليون حالة، موضحا، إن المعهد يعالج أغلب النسب وهو مركز أكاديمى منذ عام 1969، ويهتم بالدراسات العليا والبحوث، ولدينا 3 مستشفيات وهناك مستشفى رابع وهو معهد الأورام بالشيخ زايد "500 500".
 
وقال عبد العاطي: "نقدم رعاية متكاملة ذات جودة عالية لمرضى السرطان، وخلق كوادر طبية ذات جودة عالية، ونسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة فى المحافظة على البيئة، مضيفا، إن المعهد يستقبل  350 ألف مريض سنويا، وكان له دور فى اشتراكه فى المبادرات الرئاسية، من صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام، والقضاء على قوائم الانتظار، وتم إدخال جهاز اشعاعى جديد لمرضى الأورام  بأقل آثار جانبية، ونسب شفاء مرتفعة بتكلفة 2.2 مليون دولار وسيبدأ العمل قريبا، وتم إنشاء مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدى، وهو أكثر أنواع السرطان عموما، موضحا أن المبادرات الرئاسية غيرت نسب الإصابة بالسرطان فى مصر وعالجنا نصف مليون سيدة خلال 10 سنوات فى مستشفى سرطان الثدى بالتجمع الأول، وتم تطوير الواجهات من أجل الراحة النفسية للمريضة، وزودنا الطاقة الاستيعابية من 5 أسرة إلى 16 سرير".
 
حضر المؤتمر الصحفى كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى الأسبق، والدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، والدكتورة علا خورشيد رئيس أقسام الأورام بالمعهد.
 
د حسين خالد ود عوض تاج الدين ود نادية زخارى
د حسين خالد ود عوض تاج الدين ود نادية زخارى

د علا خورشيد ود حسين خالد ود عوض تاج الدين
د علا خورشيد ود حسين خالد ود عوض تاج الدين

 







مؤتمر معهد الاورام

المعهد القومى للاورام

السرطان

علاج السرطان

سرطان الرئة

مؤتمر صحفى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة