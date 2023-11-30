اليوم السابع
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طلعت عبد القوى: مبادرة "ازرع" للهيئة الإنجيلية استفاد منها آلاف المزارعين

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:23 م
طلعت عبد القوى: مبادرة "ازرع" للهيئة الإنجيلية استفاد منها آلاف المزارعين الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
كتب: محمد الأحمدى

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نظم قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر"شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"، تحت  رعاية ومشاركة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، وذلك بحضور 1000 مشارك من المزارعين والمستفيدين من مبادرة "ازرع" وعدد من قادة وأعضاء مجلس إدارة موسسات المجتمع المدني المصرية.
 
وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور طلعت عبد القوي رئيسِ الإتحاد العام للمؤسساتِ والجمعياتِ الأهليَّةِ، والدكتورة هويدا رومان، رئيسِ قسمِ الرأيِ العامِّ بالمركزِالقوميِّ للبحوثِ الاجتماعيَّةِ، والأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.
 
ورحب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بجميع الحضور والمشاركين كما رحب برئيسِ الاتحادِ العامِّ للمؤسساتِ والجمعياتِ الأهليَّةِ، والدكتورة هويدا رومان مشيدا بدورِهما في تنمية خدمة المجتمع المصري، وخلال كلمة الدكتور القس أندريه زكي أشاد بمبادرة "ازرع" معتبرا أن التحالف الوطني نقلة كبيرة في تاريخ العمل المجتمعي بمصر. 
 
من جانبه أشاد الدكتور طلعت عبد القوي بنشاط الهيئة القبطية الإنجيلية التي نجحت في تحقيق التنوع وتقديم خدمات في جميع المجالات،مضيفا: "رئيس الطائفة الإنجيلية قيمة مصرية كبير ومبادرة "ازرع" مبادرة عظيمة واستفاد منها عدد كبير من المزارعين، بجانب جميع المستفيدين من التحالفالوطني للعمل الأهلي والتنموي في جميع المحافظات وفي مختلف المجالات من خلال خبرات ومجهود الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.






الهيئه الانجيليه

طلعت عبدالقوى

مبادره ازرع



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