طب بيطرى كفر الشيخ: تحصين 126 ألف رأس ماشية و44 ألف طائر

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، وترقيم الماشية، إضافة لتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور، والأمراض الوبائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضمن الحملة القومية التي تشهدها المحافظات، تمكنت من تحصين 126 ألف رأس ماشية، من مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالقرى والمراكز، إضافة إلى ترقيم الماشية، مؤكداً أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من تحصين 220 ألف رأس ماشية.

وأضاف بشار، كما جرى تحصين 42 ألف و710 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيو، كما تم تحصين بأجر 4900 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، وتم عمل التقصى النشط لرصد فيروس إنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الشيخ مبارك مركز البرلس.

وأكد بشار، أنه تم أخذ 18 عينة من الطيور من 9 منازل، وتم إرسالها إلى المعامل المرجعية للفحص وجاءت النتيجة سلبية، كما تم تطهير سوق و2 ريشة، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين ،كما تم سحب 128 عينة، ما قبل البيع من 10 مزارع بإجمالى 54 ألف طائر، وجرى منح 31 تصريح نقل الطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.



استمرار أعمال تحصين الماشية



تحصين الطيور