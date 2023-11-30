ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤلى الجهات المعنية بمراقبة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتكثيف حملات الرصد وضبط أية مخالفات لضمان سلامة وأمان السلع المتداولة.

وفى هذا السياق نجحت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين بالجيزة فى شن عدد من الحملات شملت محال عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأسواق العمرانية والعجوزة والطالبية والهرم وبولاق الدكرور والدقى.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير بنتائج الحملات خلال الأسبوع الجاري والذى أوضح نجاح الحملات فى ضبط 5 أطنان و100 كجم لحوم مجهولة المصدر للذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وشملت المضبوطات (كبدة، مصنعات لحوم، لحوم مستوردة، مقطعات دواجن) وعلى الفور تم مصادرة كميات اللحوم وتحرير عدد 9 محاضر بالمخالفات.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.