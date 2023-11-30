ضبط 346 قضية مخدرات و113 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (246) قضية مخدرات ، (113) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (86604) أحكام قضائىة متنوعة.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 6 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.