اليوم السابع
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ضبط 346 قضية مخدرات و113 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:39 م
ضبط 346 قضية مخدرات و113 قطعة سلاح خلال 24 ساعة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (246) قضية مخدرات ، (113) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (86604) أحكام قضائىة متنوعة.
 
 
ونجحت الداخلية في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 6 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.






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