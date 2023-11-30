ضبط مصنع لتنصيع الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة.. من ضبط (مدير مصنع لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية – كائن بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيداً لطرحها بالأسواق وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على (62,5 طن مواد خام "مجهولة المصدر بدون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها تستخدم فى التصنيع" – 5,750 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر.
ضبط مصنع لتنصيع الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ببنى سويفالخميس، 30 نوفمبر 2023 01:35 م
أسمدة
محمود عبد الراضى
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