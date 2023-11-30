ضبط مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط ( اثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير والمواد المخدرة وتروجيها على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 20 ألف قرص لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2٫800٫000 جنيه تقريباً.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" مُتخذ من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض – ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريباً.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا).. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش ، الهيروين"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام.. وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1,250 كيلو جرام.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم حيث تم ضبط (عاطل) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2000 قرص مخدر - سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزته (2,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,500,000مليون جنيه تقريباً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – ميزان حساس) ، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة طامية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بإحدى المزارع بدائرة المركز، وبحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000 جنيه تقريباً.