صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التجارة" بنسبة 6.6%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.1%، يليه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وزاد قطاعا مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات البنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، 0.1%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.31%، والعرب على 8.21%، واستحوذت المؤسسات على 25.97% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، 46.8 مليون جنيه، 340.4 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.7 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.49% ليغلق عند مستوى 6449 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1509 نقطة.