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صحة قنا: قافلة طبية مكبرة بقرية نجع السباعى ضمن حياة كريمة اليوم

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:00 ص
صحة قنا: قافلة طبية مكبرة بقرية نجع السباعى ضمن حياة كريمة اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية نجع السباعى التابعة لإدارة قوص الصحية بمقر الوحدة الصحية، اليوم الخميس.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

 ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة التى تأتى ضمن خطة الدولة "حياة كريمة" والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

 







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