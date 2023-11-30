شى يعزى بايدن فى وفاة كيسنجر.. وإعلام بكين ينعى وفاة صديق قديم للشعب الصينى

كتبت ريم عبد الحميد

أرسل الرئيس الصينى شى جين بينج برقية عزاء لنظيره الأمريكى جو بايدن فى وفاة هنرى كيسنجر ، فيما نعى مسئولون ووسائل إعلام رسمية فى الصين هنرى كسينجر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق الذى توفى عن عمر يجاوز المائة عام، وكان فى قلب إعادة التقارب بين واشنطن وبكين قبل نصف قرن، وزار بكين فى يليو الماضى.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الإشادة المتدفقة والحنين لكسينجر كان بمثابة تغيير واضح فى لهجة وسائل الإعلام الحكومية فى الصين، التى أعربت عن كراهية للإدارات الأمريكية، فى الوقت الذى تراجعت فيها العلاقات بين البلدين إلى مستويات هى الأدنى منذ تطبيع العلاقات فى السبعينيات الذى ساعد مسينجر على تحقيقه.

وأرسل الرئيس الصينى رسالة تعزية للرئيس جو بايدن بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية.

وقال المتحدث وانج وينبين إن الولايات المتحدة والصين يجب أن ترثا وتحملا رؤية مكسينجر الاستراتجية وشجاعته السياسية وحكمته الدبلوماسية وتعزيز تطوير صحى ومستقر ومستدام للعلاقات الصينية الأمريكية.

وترددت أصداء هذه الرسالة فى الإعلام الحكومة الصينى، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست. ووصف التلفزيون الرئيسى بالصين كسينجر بالدبلوماسى الأسطورى، و"حفرية حية" شهدت تطوير العلاقات الأمريكية الصينية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية فى نعى نشر بعد الإعلان عن وفاة كيسنجر، إن هذا الصديق القديم للشعب الصينى الذى كان لديه رؤية حادة وفهم شامل للشئون العالمية قد أتم حياته الأسطورية.

وسرعان ما تحول نبأة وفاة كسينجر إلى "ترند" على موقع التواصل ويبو، النسخة الصينية من تويتر، وتصدر هاشتاج (لقد جاء كيسنجر إلى الصين هذا العام)، بـ 56 مليون مشاهدة بعد ساعة من إعلان وفاته.

كما كتب السفير الصينى لدى الولايات المتحدة شى فينج على موقع إكس قائلا: إن وفاة كيسنجر خسارة هائلة لكلا البلدين وللعالم. وأضاف أن التاريخ سيتذكر ما قدمه هذا الرجل الذى أتم قرنا من مساهمة للعلاقات الأمريكية الصينية، وسيظل دوما حيا فى قلوب الشعب الصينى كصديق قديم هو الأكثر قيمة.