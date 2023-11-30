سيدة تشكو من إجبار زوجها لها على توقيع كمبيالات بـ300 ألف جنيه

كتبت أسماء شلبي

"أنفقت علي زوجي طوال مدة زواجنا التي دامت عامين، وعائلتي سددت له ديونه خوفاً من الزج بي بالسجن بعد تراكم الديون عليه، كان شهرياً يدفعني بالاستدانة له مبالغ مالية تتجاوز الـ 50 ألف جنيه، حاولت هجره عدة مرات وفشلت بسبب تهديده لي بحرماني من طفلتي مما جعلني أصمت وأقبل الإهانة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، وجنحة ضرب أمام محكمة الجنح.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وحاول الاستيلاء علي حضانة طفلتي باتهامات كيدية، وعندما أقمت ضده دعوي طلاق للضرر شهر بسمعتي، ودفعني لتوقيع كمبيالات بـ 300 ألف جنيه للي ذراعي ودفعي للعيش برفقته تحت التهديد".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي عصبي أعتاد علي الإساءة لي، رفض تحمل مسئولية الزواج بعد الإرتباط بي وتركه لعمله وأصبح يستدين من عائلتي وعائلته، وعندما أشكو يتهمني بقلة الأصل وأنني تسببت له بالفضائح بسبب شكوتي لبعض المقربون".

وأشارت الزوجة:"أشعل زوجي النيران بمنقولاتي للانتقام مني، وتعدي علي بالضرب، ورفض حل الخلافات بشكل ودي، لأعيش طوال الفترة الماضية في عذاب مهددة من قبله بالكمبيالات التي دفعني لتوقيعها، فزوجي للاسف شخص غير أمين علي رعايتي وطفلتي يهددني دائما بالتخلص مني".

وتابعت:" زوجي رفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، مما دفعني للهروب من قبضته خوفاً على حياتي من عنفه وإقامة دعوي طلاق للضرر، لأعيش مهدده بسبب أفعاله".