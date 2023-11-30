سفير مصر فى الكويت: نتواصل مع الجالية المصرية لتذليل أية عوائق أو مشكلات

كتب أحمد عرفة

قال السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت، إن هناك تواصل مع مع الجالية المصرية لتذليل أية عوائق أو مشكلات.

وأضاف سفير مصر في الكويت، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "نتواصل مع كافة الجهات لتسهيل تصويت أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية، ويجب توفير جميع التسهيلات للمصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وتابع السفير أسامة شلتوت أنه منذ بدء الإعلان عن العملية الانتخابية، قامت السفارة بالتواصل مع كافة الروابط المصرية في الكويت ومجتمع رجال الأعمال والتواصل مع جموع المصريين بالكويت لتشجيعهم على المشاركة، ومن ضمن التسهيلات اختيار المقر الانتخابى للسفارة في صالة 4 في أرض المشرف بأرض المعارض بالكويت لسهولة الوصول إليها عبر المواصلات العامة أو الخاصة وتوافر العديد من المساحات للسيارات .