اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 12:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر فى الكويت: نتواصل مع الجالية المصرية لتذليل أية عوائق أو مشكلات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:17 م
سفير مصر فى الكويت: نتواصل مع الجالية المصرية لتذليل أية عوائق أو مشكلات السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت، إن هناك تواصل مع مع الجالية المصرية لتذليل أية عوائق أو مشكلات.
 
وأضاف سفير مصر في الكويت، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "نتواصل مع كافة الجهات لتسهيل تصويت أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية، ويجب توفير جميع التسهيلات للمصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".
 
وتابع السفير أسامة شلتوت أنه منذ بدء الإعلان عن العملية الانتخابية، قامت السفارة بالتواصل مع كافة الروابط المصرية في الكويت ومجتمع رجال الأعمال والتواصل مع جموع المصريين بالكويت لتشجيعهم على المشاركة، ومن ضمن التسهيلات اختيار المقر الانتخابى للسفارة في صالة 4 في أرض المشرف بأرض المعارض بالكويت لسهولة الوصول إليها عبر المواصلات العامة أو الخاصة وتوافر العديد من المساحات للسيارات .






انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة

انتخابات الرئاسية TV




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة