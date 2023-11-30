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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، أنه زار قوات عسكرية بالقرب من قطاع كوبيانسك على الجبهة الشمالية الشرقية للبلاد.

ونشر زيلينسكي مقطعاً مصوراً له وهو يزور مركز قيادة في المنطقة، ومعه أحد كبار الجنرالات في أوكرانيا.

وقال لحشد من الجنود: "أعرف أنكم تفقدون رفاقكم والمقربين منكم كل يوم. والجميع يدرك أن هذا أفدح ثمن".