زيارة السيدة انتصار السيسى لأطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية.. إنفوجراف

زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية أطفال فلسطين الذين يتم رعايتهم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت السيدة انتصار السيسى، قالت عبر حسابها الرسمى بـ"فيس بوك" :"قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".



زيارة السيدة انتصار السيسى لأطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية