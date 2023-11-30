زوجة تبحث عن بطلان عقد زواجها وتؤكد: زوجى أخفى إنجابه 6 أطفال من أخرى

كتبت أسماء شلبي

"تقدم لي زوج بشكل تقليدي عن طريق بعض المعارف، كان شاب في الأربعين من عمره أهله من عائلة كبيرة، يمتلك تجارة خاصة به وفيلا وسيارة وعدة ممتلكات أخري بحكم أنه ورث وشقيقه مؤخراً عن والده مبالغ مالية كبيرة"، فوافقت عائلتي ومن هنا بدأت المشاكل والدوامة التي وقعت فيها".

الكلمات السابقة جاءت على لسان شابة تبلغ من العمر 28 عام بدعواها لبطلان عقد زواجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تزوير - زوجها- وتحايله وإقدامه علي الغش والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها.

وأكدت بدعواها:" للأسف زوجي أخفي كل المعلومات التي تفيد بأنه متزوج وأن زوجته ما زالت علي ذمته - رغم أنها تركت المنزل له منذ عام- وأنه علي صراع معها أمام محكمة الأسرة بخصوص حضانة أطفاله الستة بعد احتجازه لهم ورفضه تمكينها من رؤيتهم وتعديه عليها بالضرب والتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة، لأعلم بكل تلك الصراعات بعد عقد القران-أثناء تحضيري لحفل الزفاف- مما أصابني بحالة صحية سيئة ودخلت علي أثرها المستشفى".

وتابعت الشابة:" حاول أهلي حل الخلافات معه بشكل ودي حيث يتم الطلاق ورد حقوقي ولكنه رفض وحاول اصطحابي برفقة بلطجية لديه بالقوة ونشب خلاف بينه وشقيقي ليتعدوا عليه ويتم طعنه ويدخل المستشفي في حالة حرجة، ومن بعدها لم يوافق والدي علي حل الخلاف ودي وحرر بلاغات ضد عائلة زوجي".

وأشارت:" وقعت في دوامة من العنف الواقع علي بسبب تصرفات الشخص الذي ارتبط به، وقدمت مستندات وشهادة الشهود لإثبات تزوير زوجي مستندات رسمية حتي يخفي أنه متزوج ولديه 6 أبناء من زيجته".

وتابعت:" لو كان زوجي صارحني منذ البداية بزواجه وإنجابه العديد من الأبناء من الممكن أنني كنت ساوافق علي الزواج به، ولكنه قام بالغش والتدليس للوصول لهدفه بالارتباط بي ودمر حياة شقيقي ودفع عائلتي إلي كراهيته، لأقع الآن بسبب تصرفاته في فخ الإختيار أما هو وأما عائلتي".

وأكدت:"لاحقني بالسب والقذف وهددني، ليتسبب بتدهور حالتي الصحية، مما دفعني لطلب الانفصال عنه وفسخ عقد الزواج وبطلانه، ورفض إتمام الزواج وإلغاء حفل الزفاف والتصدي لإصراره على إيذائي، وملاحقتي له ببلاغات ".