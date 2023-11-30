رئيس وزراء إسبانيا: أشك فى احترام إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى فى غزة

فاطمة شوقى

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الخميس، إنه "بسبب أعداد المدنيين الضحايا في غزة، أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن ما تفعله إسرائيل في غزة "غير مقبول" وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز أشار في وقت سابق ، الى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: "ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف اطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة"، مؤكدا أنه بمساعدة الرئيس السيسي تم وصول المساعدات.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي من أمام معبر رفح "في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال".