جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ويدودو اليوم الخميس قبيل مغادرته جاكرتا متوجها إلى دبي للمشاركة في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، بحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأشار ويدودو إلى أن "العالم يتوقع بشدة أن تؤيد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف إجراءات عالمية ملموسة لوقف ارتفاع درجات الحرارة على الكوكب".

وشدد على أنه يجب على البلدان المتقدمة، على وجه الخصوص، تعزيز التزاماتها بتمويل الجهود الرامية للوصول إلى هدف خفض الانبعاثات إلى الصفر".

وأضاف أنه "من الضرورى أيضا تحقيق تحول شامل من أجل ضمان استدامة التنمية ورفاهية المواطنين فى الدول النامية".

ومن المتوقع أن يشارك ويدودو تجربة إندونيسيا في التعامل مع آثار تغير المناخ ويؤكد أهمية التعاون العالمي لضمان الأموال الكافية للتعامل مع هذه الظاهرة العالمية.