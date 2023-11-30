رئيس أركان الجيش الجزائرى يستقبل مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكرى

وكالات

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأربعاء، مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوجاييف.

وجاء الاستقبال على هامش أشغال الدورة الـ21 للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني المنعقدة بالجزائر من 25 إلى 29 نوفمبر 2023.

وفى هذا الصدد، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا قالت فيه: "استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد شوغاييف دميتري، مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني، وهذا على هامش أشغال الدورة الواحدة والعشرين للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية-الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقدة بالجزائر في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نوفمبر 2023".

وأضاف البيان أن "هذا اللقاء، الذي حضره ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، كان فرصة للطرفين للتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك. ليتبادل الطرفان في الأخير هدايا رمزية".