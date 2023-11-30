دار الإفتاء تقدم البرنامج الثانى لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج أون لاين

كتب لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تقديم البرنامج الثاني أونلاين لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، وتبث محاضراته التدريبية مباشرة على شبكة الإنترنت. ويشمل البرنامج عدة محاور: أولًا: المحور الشرعي: والذي يقدِّم المعالجة الشرعية لبناء الأسرة، وقواعدها ونظمها وآثار عقدها. ثانيًا: المحور الشخصي: حيث يقدِّم أسس بناء علاقة بين الزوجين تسودها المودة والمحبة. ثالثًا: المحور الطبي: ويتم من خلاله تقديم نصائح طبية لحماية جوانب الأسرة من الناحية الصحية وتدريبهم على سبل الوقاية والرعاية. رابعًا: محور إدارة الأسرة: حيث تقدم من خلاله المعالجة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة للحياة الزوجية. ويهدف البرنامج: توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية؛ بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.

كما يوجد بها الكثير من المهارات من خلال وِرَشِ العمل في الدَّورة التدريبية.

هذه الدَّورة يقوم على التدريب فيها مشايخُ من دار الإفتاء المصرية، وكذلك متخصِّصون في الطبِّ وعلم النفس والاجتماع والصحة الإنجابية والديكور.



عناوين موضوعات الدورة: • عقد الزواج وقواعد العِشْرَة الحسنة.

• الأحكام والآداب الشرعية المتعلِّقة بالحياة الزوجية.

• الخصائص النفسيَّة للرجل والمرأة.

• مهارة الحوار الزواجي.

• إدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة بين الزوجين.

• معايير اختيار شريك الحياة.

• الجانب الطبي للعلاقة الزوجية.

• الصحة الإنجابية.

• وسائل تنظيم الأسرة.

• إعداد خطَّة لميزانية الأسرة.

• الذكاء المالي.

• الادِّخار والاستثمار المالي.

• أسلوب الإنفاق.

• مهارة التعامل مع المشكلات.

• فن الإقناع ومهارات التأثير.

• فن التفاوض.

• التحكُّم في الغضب.

• العنف الأسري: أسبابه ودوافعه.

• كيفية التغلُّب على العنف الأسري.

• كيفية بناء علاقات أُسرية سليمة.

• تطوير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.

• ديكور المنزل.