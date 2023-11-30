اليوم السابع
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خدمات تهمك.. طلب تصريح توصيل المرافق للمبانى فى سوهاج

الخميس، 30 نوفمبر 2023 03:00 ص
خدمات تهمك.. طلب تصريح توصيل المرافق للمبانى فى سوهاج محافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

 

اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب تصريح بتوصيل المرافق للمبانى ضمن الخدمات التى تقدمها مراكز الخدمات التكنولوجية بمحافظة سوهاج: -

المستندات والأوراق المطلوبة:

- إثبات الشخصية "الرقم القومى ".

- صورة رخصة المبانى "مع الإطلاع على الأصل".

- نموذج الطلب.

- صورة عقد الإيجار عليه " اثبات تاريخ من الشهر العقارى للمستأجر.

- صورة علــــــم وراثة + تفويض من الورثة (فى حالة وجود ورثة).

- كشف رسمى من الضرائب العقارية حصر عام 1989 "فى حالة عدم وجود رخصة".

- صحة التوقيع من المحكمة على عقد الشراء "فى حالة شقة تمليك".

- شهادة صلاحية للمبنى (إذا كانت الرخصة بعد تاريخ 1/6/2008.







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