حملة مواطن بكندا تجهز حافلات لنقل أبناء الجالية لمقر الانتخابات الرئاسية

كتب محمود راغب

في إطار التجهيزات التي تقوم عليها حملة مواطن لدعم مصر في الخارج وذلك من أجل التيسير على المواطنين المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات الرئاسية التي تبدأ في الخارج يوم غدا الجمعة، قامت الحملة في كندا بحجز عدة حافلات لنقل الناخبين المصريين المقيمين بعيدا عن المقر الانتخابي.

وقال وسيم بطرس منسق حملة مواطن في كندا، إننا قمنا بتجهيزات كثيرة ومتنوعة للتيسير على أبناء الجالية هنا للمشاركة في العملية الانتخابية وتذليل الصعوبات والتي يأتي على رأسها توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار الانتخابات.

وأضاف بطرس أنه علاوة على ذلك فإن حملة مواطن في كندا قامت بطباعة مواد دعائية وقامت بتوفير أعلام مصر، ومكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية أمام المقر الانتخابي بالإضافة إلى مشروبات متنوعة سنقوم بتوفيرها للناخبين.

وتابع منسق حملة مواطن بكندا أننا هنا نريد هذا الحدث الوطني العام حدثا احتفاليا يشهده العالم الغربي ويعلم كم أن المصريين عاشقين لوطنهم وقيادتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.