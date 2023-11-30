حملة حازم عمر: لم نخض الانتخابات كمالة عدد.. وبرنامجنا الانتخابى متكامل

كتب كامل كامل

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر : لم ندفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية "كمالة عدد"، مؤكدا أن الترشح جاء وفق مقومات أبرزها أن للشعب الجمهوري قاعدة شعبية في كل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأكد أن اختيار حازم عمر، مرشحا في الانتخابات الرئاسية، لكونه رجل دولة، ويحوز على ثقة المواطنين والتنظيمات الحزبية، فضلا عن الذي يمتلكه من خبرات سياسية على مدار تاريخه.

وقال: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر، من أفضل برامج مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية، نظرا لما يتضمنه من حلول واقعية لكافة المشكلات التي يعاني منها جموع المواطنين.

وتابع أبو هميلة: برنامجنا متكامل ويعبر عن طموحات وتطلعات المواطنين، وأملنا كبير في كل قيادات الحزب وأعضاءه في تحقيق الحلم.

ودعا قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، بضرورة التواجد بكثافة أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة ودعم مرشح الحزب، المهندس حازم عمر.

ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.