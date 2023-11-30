اليوم السابع
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حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تدعو الجاليات المصرية للمشاركة بالانتخابات

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:13 م
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تدعو الجاليات المصرية للمشاركة بالانتخابات المرشح الرئاسى فريد زهران
كتب كامل كامل

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دعا النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو الهيئة الاستشارية لحملة المرشح فريد زهران، إلي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعيا الجاليات المصرية فى الخارج المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.
 
وقال "منصور" في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الانتخابات الرئاسية أمر هام للغاية، كما أن أي انتخابات في تاريخ مصر هامة ويجب المشاركة فيها سواء كانت إنتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات نقابية لأن المشاركة تثري الحياة السياسية والإجتماعية ".
 
وأوضح أن المشاركة في الانتخابات تمنح الناخب مراجعة رؤي المرشحين وبرامجهم، مشيراً إلى أن مراجعة الناخب لبرامج المرشحين تثقل من صوته الانتخابي".
 
وأضاف :" المشاركات في الانتخابات والاستحقاقات والاستمرار في عملية المشاركة يزيد من جودة الاختيار في جميع الانتخابات، لأن الانتخابات مسألة "تراكمية" متمنيا أن تزيد نسبة المشاركة عن 80%".
 
 






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المرشح الرئاسى فريد زهران




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