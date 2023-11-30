حزب المؤتمر يعقد مؤتمرا جماهيريا بالدقهلية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

الدقهلية شريف الديب

قال اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه لدينا استحقاق انتخابي ولدينا تحديات كبيرة من أجل وطننا الغالي مصر، مضيفا أنه لابد من الدفاع عن مقدرات وطننا بالمشاركة في المحفل الوطني الكبير فى الماراثون الانتخابى الذى تفرقنا عنه أيام.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي نوّع العلاقات المصرية الخارجية وجعلها تتسم بالتنوع والاتزان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مما مكن مصر من العودة للريادة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده الحزب ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمدينة بلقاس التابعه لمحافظة الدقهلية، بحضور الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، والشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب، والمهندس مصطفي الدكروري الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم.

وقال مصطفي الدكروري الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم، أن الرئيس السيسى حمي وطنه وحافظ عليه، قدم الكثير والكثير ومازال يتحمل دون كلل أو ملل جئنا اليكم لنقول معا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وأن حنكة الرئيس وجولاته الخارجية وخبراته العسكرية والإستراتيجية والاستخبارية مكنته من توصيل الصورة الحقيقية لما حدث في ثورة يونيو بأنها إرادة شعبية خالصة أنقذت وطن من جماعة إرهابية أرادت تفكيكه وتفكيك مؤسساته، لافتا إلى أن الرئيس أعاد العلاقات مع واشنطن وكبرى الدول الأوروبية بعد مجهود كبير وعمل وتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة والجهات المعنية.

وقال أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب، إنه يجب أن نتذكر أن الرئيس السيسي استلم مصر وكثير من الدول الأوروبية ودول العالم غاضبة نتيجة الفهم الخاطىء لما حدث في ثورة يونيو العظيمة حيث الإرادة الشعبية التي ساهمت في التخلص من الحكم والنظام الإرهابي لجماعة الإخوان وأننا هنا اليوم لنؤكد على حقائق يعلمها القاصي والداني، نريد استكمال مسيرة الإنجازات، نريد الجمهورية الجديدة، نريد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر وننتظرها منكم أمام صناديق الاقتراع يوم الانتخابات لنقول معا "نعم" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر الجماهيري، أننا نعقد مؤتمرات شعبية وجماهيرية لدعم الرئيس مع وجود مبادرة شبابية من رئيس غرفة عمليات الحزب لانتخابات الرئاسة باسم "ماذا تريد من الرئيس"، للتواصل مع الشباب عبر السوشيال ميديا.

وأعلن الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب عن تأييد أهالي سيناء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.