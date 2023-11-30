اليوم السابع
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حزب التجمع: نؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات لإنجازاته العديدة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:23 م
حزب التجمع: نؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات لإنجازاته العديدة المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، أن حزب التجمع يؤيد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لعدة أسباب ومنه أن الانتخابات جاءت فى ظروف غير عادية، داخليا وإقليميا وعالميا، ونظرا للإنجازات التى تتم فى عهده وتعبر عن الشعب المصرى، فهو يقوم بإنجاز وتنفيذ طلبات واحتياجات الشعب بالفعل، من مشروعات بنية تحتية تخدم المواطن فى كل مكان، وليس معنى أننا كحزب معارض نعارض كل شيء في الحكومة، ولكن نحن ننتقد ونستند إلى كلام الحكومة نفسها، وهناك حكومة تنفذ على الأرض ونحن نعارض فيما تقوم به، ونحاسب فيما تقوم به من صرف الميزانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي نظمه الحزب بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، وممثل تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب وممثلة شباب الأحزاب، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب.

وأضاف عبد العال أن الرئيس السيسي عمل العديد من المشروعات ولم يقوم بافتتاحها إلى الآن، ومنها مدينة الدواء وأكبر مصنع للنسيج وأكبر مصنع للبتروكيماويات، وأكد أن مصر في نقلة كبيرة وعظيمة، ولكن عندما تحدث بعض المعوقات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لا بد وأن نعترف بذلك ونقف بجانبها.
 
فيما قالت الدكتورة رقية أستاذ عليم الاجتماع السياسي، إننا جميعا نقول نعم للرئيس السيسي ونعم للتنمية الاقتصادية، وإننا سيرنا فى تنمية سريعة جدا ولكن قبلتنا أزمات اقتصادية، ولكنها لا تمثل شىء أمام أمنك وأمانك، وأمان وطنك، ولا بد فى تلك الظروف أن نلتقى حول القائد، خاصة بعد الأحداث التى تدور حولنا، لأن الرئيس السيسي لديه رؤى كبيرة وأكبر دليل أزمة كورونا التى أصابت العالم بأزمة، ومصر لم تدخل فى أزمة واستمرت فى العمل والإنتاج.
 
وقالت مارسيل سمير عضو مجلس النواب، إن الانتخابات هذة المرة مميزة لأن لأول مرة مصر تواجه التحديات من أربعة اتجاهات وهناك صعوبة وأزمات اقتصادية فى العالم كله، وأضافت بأننا كنواب ندافع عن مطالب الشباب وأصحاب الأعمال والسيدات التى تبحث عن فرصة عمل جيدة ونحاول حل المشاكل البيروقراطية مع الحكومة للتيسير على الجميع. 
 
 
المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية (1)
المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية 

المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية (2)
حزب التجمع بالدقهلية

المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية (3)
حزب التجمع

المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية (4)
مؤتمر حزب التجمع

المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية (6)
قيادات حزب التجمع

المؤتمر الانتخابى لحزب التجمع بالدقهلية (5)
قيادات حزب التجمع بالدقهلية 

 







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تاييد الرئيس السيسي

اخبار مصر




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