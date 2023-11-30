حزب التجمع: نؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات لإنجازاته العديدة

الدقهلية - شريف الديب

أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، أن حزب التجمع يؤيد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لعدة أسباب ومنه أن الانتخابات جاءت فى ظروف غير عادية، داخليا وإقليميا وعالميا، ونظرا للإنجازات التى تتم فى عهده وتعبر عن الشعب المصرى، فهو يقوم بإنجاز وتنفيذ طلبات واحتياجات الشعب بالفعل، من مشروعات بنية تحتية تخدم المواطن فى كل مكان، وليس معنى أننا كحزب معارض نعارض كل شيء في الحكومة، ولكن نحن ننتقد ونستند إلى كلام الحكومة نفسها، وهناك حكومة تنفذ على الأرض ونحن نعارض فيما تقوم به، ونحاسب فيما تقوم به من صرف الميزانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي نظمه الحزب بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، وممثل تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب وممثلة شباب الأحزاب، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب.